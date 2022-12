Emirati Arabi Uniti, l'imprenditore Andrea Costantino è rientrato in Italia

Andrea Costantino, l'imprenditore italiano che era rimasto bloccato all'interno dell'ambasciata italiana negli Emirati Arabi Uniti a seguito del suo rilascio da un carcere nel Paese del Golfo, è rientrato in Italia.

Lo ha confermato Palazzo Chigi, in una nota, esprimendo soddisfazione. "Costantino è rientrato in Italia e ha potuto riabbracciare i suoi cari", si legge. Costantino era stato arrestato con l'accusa di finanziamento del terrorismo in Yemen nel marzo 2021 in un hotel di Dubai, dove soggiornava con la famiglia.