Emirati e Germania firmano accordo per fornitura di gas

Gli Emirati Arabi Uniti e la Germania hanno firmato durante una visita del cancelliere tedesco Olaf Scholz ad Abu Dhabi, un accordo che prevede la fornitura nel 2022 e 2023 di gas liquefatto e diesel.

Secondo l'agenzia di stampa ufficiale degli Emirati, Wam, l'accordo prevede l'esportazione di una spedizione di gas naturale liquefatto in Germania alla fine del 2022, quindi la fornitura di quantitativi aggiuntivi nel 2023. La Wam fa riferimento anche a una consegna diretta di gasolio fatta a settembre riporta un accordo per fornire fino a 250.000 tonnellate al mese di gasolio per il 2023.