Emirati Arabi, voli interrotti allo scalo di Dubai per dei droni

Burj Khalifa– Dubai - Emirati Arabi

I voli in arrivo all'aeroporto internazionale di Dubai sono stati brevemente interrotti a causa di "attività sospette di droni" che hanno portato al dirottamento di due aerei. Lo ha confermato il portavoce dello scalo. L'interruzione è durata circa 20 minuti. L'aeroporto internazionale di Dubai, il primo al mondo in termini di traffico passeggeri internazionale, è famoso per aver già subito interruzioni di volo per ragioni analoghe.