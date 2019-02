Emirati Arabi Uniti, Papa Francesco arrivato ad Abu Dhabi

Papa Francesco è arrivato ad Abu Dhabi, per una visita di tre giorni negli Emirati Arabi Uniti. Sceso dall'aereo, il Pontefice è stato accolto in una saletta d'onore dal principe ereditario Bin Sayed ed è stato poi salutato dal grande imam di Al Azhar, Al-Tayyeb. Durante la visita, è prevista una messa all'aperto alla quale parteciperanno circa 135mila fedeli.

Papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti, il Pontefice è arrivato ad Abu Dhabi Ansa 1 di 16 Ansa 2 di 16 Ansa 3 di 16 Ansa 4 di 16 Ansa 5 di 16 Ansa 6 di 16 Ansa 7 di 16 Ansa 8 di 16 Ansa 9 di 16 Ansa 10 di 16 Ansa 11 di 16 Ansa 12 di 16 Ansa 13 di 16 Ansa 14 di 16 Ansa 15 di 16 Ansa 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Al termine della breve cerimonia in aeroporto, il Papa si è diretto con il grande imam verso la residenza per gli ospiti illustri degli Emirati in cui soggiornerà durante la visita ad Abu Dhabi.