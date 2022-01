Emirati Arabi Uniti, intercettato missile balistico dei ribelli Houthi yemeniti

Ansa

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli huthi dello Yemen verso il Paese del Golfo. Il ministero della Difesa ha affermato in un comunicato che gli Emirati Arabi Uniti "le difese aeree hanno intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dal gruppo terroristico huthi verso il Paese". Hanno aggiunto che i detriti sono caduti in un'area disabitata e che non ci sono state vittime.