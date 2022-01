Emirati Arabi Uniti, gli Usa condannano l'attacco a Abu Dhabi: "Huthi ne risponderanno"

ansa

Gli Stati Uniti "condannano fermamente" l'attacco terroristico compiuto ad Abu Dhabi che ha provocato tre morti. Gli Huthi hanno rivendicato la responsabilità dell'attentato. "Lavoreremo con gli Emirati Arabi Uniti e i partner internazionali per chiamarli a risponderne", dichiara in una nota il Consigliere per la Sicurezza americano Jake Sullivan.