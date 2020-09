Emergenza Covid in Spagna, lockdown parziale in tutta Madrid

In Spagna il governo ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con le autorità regionali per l'estensione di un lockdown parziale in tutta la città di Madrid. Nella capitale, infatti, sono in forte aumento i contagi da coronavirus. In tutto il Paese sono stati registrati 3.897 nuovi casi nelle ultime 24 ore, di cui 1.586 proprio a Madrid. Sono 177 i decessi che vanno a sommarsi ai 486 dell'ultima settimana.