Emergenza caldo negli Usa, allerta per 85 milioni di americani

L'America boccheggia, con più di 85 milioni di persone sotto l'allerta caldo.

Temperature record sono previste nel fine settimana nella maggiori città americane sulla costa orientale, dove il termometro sfiorerà i 40 gradi e l'umidità farà il resto per rendere l'afa ancora piu' soffocante. A Boston il fine settimana è infuocato con le temperature ai massimi degli ultimi 90 anni, e lo stesso a Washington. A causa del grande caldo a New York le autorità hanno deciso di "accorciare" la gara di triathlon in programma domenica all'alba.