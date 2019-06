Emergenza alimentare in Zimbabwe, assalto a un furgone per rubare il pane

Le scorte nel Paese sono al lumicino per la scarsità di valuta straniera nel Paese, che così non riesce a importare una quantità di pane sufficiente per nutrire la popolazione. E così, un alimento di primaria necessità è diventato un bene prezioso, tanto che al mercato nero i prezzi sono saliti alle stelle.



Ecco dunque che le gang criminali si organizzano per rapinare non lingotti d'oro ma semplicemente pezzi di pane. Per far fronte all'emergenza alimentare, sette milioni di dollari sono stati erogati dalla banca centrale per importare grano: la quantità acquistata dovrebbe bastare per sfamare il Paese per un paio di settimane.