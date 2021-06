Ema ribadisce: il vaccino AstraZeneca è valido per tutti

Ansa

La posizione dell'Ema su AstraZeneca non è cambiata: "Il bilancio rischi-benefici resta positivo e il vaccino resta autorizzato per tutta la popolazione". E' quanto precisa la stessa Ema in una nota, ribadendo che "Il vaccino AstraZeneca serve ancora tantissimo e la posizione di Ema non è cambiata soprattutto negli over 60, con i quali il vaccino va usato con assoluta tranquillità perché la protezione è superiore all'80%".