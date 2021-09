Ema assolve AstraZeneca: "Vaccino non ha particolari rischi su trombosi"

Ansa

Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Ema ha concluso la sua ulteriore analisi dei dati sul rischio di coaguli di sangue insoliti legati a bassi livelli di piastrine (trombosi con sindrome da trombocitopenia, Tts) e sull'uso di una seconda dose di Vaxzevria (AstraZeneca). Viene confermato, come scritto già ad aprile, che non ci sono "particolari fattori di rischio che rendono più probabile la Tts".