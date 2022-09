Elisabetta II, Biden a Westminster Hall per rendere omaggio alla regina

Joe Biden e la first Lady Jill Biden si sono recati a Westminster Hall per rendere omaggio ad Eliasabetta II. Biden si è fermato per alcuni istanti davanti al feretro, con accanto la moglie e l'ambasciatrice americana a Londra Jane Hartley. Il presidente degli Stati Uniti si è fatto il segno della croce, prima di lasciare la sala, dove da sabato hanno cominciato ad arrivare i primi leader internazionali.