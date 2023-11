Elicottero militare americano si schianta nel Mar Mediterraneo: 5 morti

Nessuna attività ostile

L'incidente nel Mar Mediterraneo è accaduto venerdì sera "durante una missione di rifornimento in volo di routine come parte dell'addestramento militare". L'elicottero, un MH-60, è una variante del Black Hawk. Lo fa sapere l'Us European Command in una nota pubblicata sul suo sito. Sono state già avviate le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto, anche se il comando in una precedente nota ha escluso che l'aereo possa essere precipitato per attività ostili. Secondo due fonti della Difesa Usa al Washington Post, lo schianto del velivolo, che si trovava nell'area nell'ambito del piano d'emergenza del Pentagono per un eventuale allargamento del conflitto a Gaza, è stato causato da un "incidente" durante una missione di training e non "da un atto ostile", aveva subito fatto sapere il Pentagono.