Elicottero con 6 persone precipita in un campo di lava alle Hawaii: 2 feriti gravi

Il sito era inaccessibile ai veicoli, quindi i vigili del fuoco delle Hawaii hanno inviato due elicotteri per portare le vittime alle ambulanze in attesa nelle strade vicine. "È una situazione in evoluzione", ha detto il sindaco, Mitch Roth. Johnasen ha riferito che il pilota, un uomo sulla cinquantina, era rimasto intrappolato ma è stato successivamente estratto ed è in condizioni gravi ma stabili. Una donna di 18 anni era invece in condizioni gravi e in peggioramento. Tutti sono stati evacuati in sicurezza dal sito. Johnasen ha riferito che non è chiaro se i sei siano stati portati in ospedale oppure se le prime cure vengano somministrate in ambulanza.