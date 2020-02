Elezioni Usa 2020, Sanders festeggia: vinceremo in tutto il Paese 

"Abbiamo vinto il popolare in Iowa, abbiamo vinto le primarie in New Hampshire, e abbiamo vinto i caucus del Nevada. Vinceremo le primarie anche in Texas". Lo afferma Bernie Sanders da San Antonio, in Texas, uno degli Stati che voterà durante il Super Tuesday del 3 marzo. Evidentemente soddisfatto, Sanders si rivolge al suo popolo: "vinceremo in tutto il Paese perché gli americani sono stanchi di un presidente che dice bugie".