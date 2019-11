Elezioni presidenziali Romania, aperti i seggi per il ballottaggio

In Romania sono stati aperti i seggi per il ballottaggio delle elezioni presidenziali: la sfida è fra il presidente uscente, il conservatore Klaus Iohannis, e la ex premier socialdemocratica Viorica Dancila. Tutti i sondaggi danno per favorito Iohannis, che nel primo turno del 10 novembre aveva ottenuto il 37,82% dei voti, contro il 22,26% della Dancila. I circa 19 milioni di elettori potranno votare fino alle 21 locali (le 20 italiane).