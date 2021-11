Elezioni presidenziali in Cile, ci sarà ballottaggio il 19/12

-afp

Sulla base dello scrutinio dei voti del 65,52% dei seggi, il candidato di ultradestra José Antonio Kast è in testa alle elezioni presidenziali in Cile con il 28,43%, davanti al candidato della sinistra, Gabriel Boric (24,90%). Altri cinque candidati seguono con suffragi molto minori. La successione al presidente uscente Sebastián Pinera sarà quindi risolta al ballottaggio, previsto per il 19 dicembre.