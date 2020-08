Elezioni presidenziali in Bielorussia, exit poll: Lukashenko sfiora l'80%

Le urne per le presidenziali in Bielorussia sono chiuse e secondo gli exit poll diffusi dai media russi il presidente uscente Aleksandr Lukashenko è in nettissimo vantaggio per il suo sesto mandato con circa l'80% delle preferenze. La sfidante, leader dell'opposizione, Svetlana Tikhanovskaja, moglie del dissidente Sergei Tikhanovsky, ha ottenuto soltanto il 6,8%.