Elezioni Polonia, exit poll: il partito di destra di Kaczynski vince con 43,6%

Il Partito Diritto e Giustizia (Pis) di Jarolaslaw Kaczynski è il vincitore delle elezioni parlamentari in Polonia, secondo gli exit poll diffusi dopo la chiusura dei seggi. Il Pis è accreditato del 43,6% delle preferenze, il 6% in più rispetto alle elezioni di 4 anni fa. Avanza anche la Coalizione civica, che avrebbe ottenuto il 27,4%. In Parlamento entra anche la Sinistra unita che avrebbe ottenuto il 12% dei voti. Resta fuori l'estrema destra.