Elezioni in Norvegia, in lista c'è anche un partito contro la solitudine

Lunedì 8 settembre la Norvegia vota per eleggere un nuovo parlamento oltre che per rinnovare le cariche a livello regionale e comunale. Sulla scheda elettorale c'è un nuovo partito che si chiama "ensomhetspartiet - il partito della solitudine". Else Kaas Furuseth, fondatrice del partito e già famosa in Norvegia in qualità di comica e giornalista, ha spiegato: "Due delle persone a me più care si sono suicidate", ha dichiarato. "Sono oltre 700 le persone che si tolgono la vita ogni anno in Norvegia e credo che sia strano che non si parli abbastanza di questa cifra; è questo che mi spinge a farlo, non ho mai avuto ambizioni politiche", ha aggiunto.