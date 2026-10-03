Lettonia, il partito del premier Kulbergs in testa alle elezioni: è oltre il 35% secondo gli exit poll

Sul voto pesa la grande minoranza russa nel Paese, il cui orientamento politico rappresenta uno degli elementi di rilievo della consultazione. Il principale sconfitto, stando alle prime rilevazioni, sarebbe l'Alleanza dei Verdi e degli Agricoltori: con il 3,7% dei consensi, la formazione non raggiungerebbe la soglia di sbarramento del 5% necessaria per entrare in Parlamento.