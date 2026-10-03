Lettonia, il partito del premier Kulbergs in testa alle elezioni: è oltre il 35% secondo gli exit poll

Andris Kulbergs e la moglie © Afp
In Lettonia si profila una netta vittoria per Lista Unita, l'alleanza conservatrice di centrodestra del primo ministro Andris Kulbergs. Secondo gli exit poll, la formazione avrebbe conquistato il 35,6% dei voti alle elezioni parlamentari, registrando un incremento di 24 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale.
Le elezioni per il rinnovo dei 100 seggi del Parlamento lettone hanno visto la partecipazione di 1.428 candidati, distribuiti in 14 liste. Secondo la Commissione elettorale centrale, oltre 169mila cittadini, pari all'11,2% degli aventi diritto, avevano già votato nei giorni precedenti, approfittando del voto anticipato.
Competizione serrata per il secondo posto
Gli exit poll delineano una competizione serrata per il secondo posto. Lettonia First raggiungerebbe l'11,3%, seguita dai Progressisti con l'11,1%. La coalizione populista di destra favorevole alla Russia, formata da Potere Sovrano e Alleanza dei Giovani Lettoni, otterrebbe invece il 10,6%.
Sul voto pesa la grande minoranza russa nel Paese, il cui orientamento politico rappresenta uno degli elementi di rilievo della consultazione. Il principale sconfitto, stando alle prime rilevazioni, sarebbe l'Alleanza dei Verdi e degli Agricoltori: con il 3,7% dei consensi, la formazione non raggiungerebbe la soglia di sbarramento del 5% necessaria per entrare in Parlamento.