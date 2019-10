Elezioni in Svizzera, l'onda verde travolge il Parlamento 

Annunciata dai sondaggi, l'onda verde ha travolto anche la Svizzera : chiamati alle urne per eleggere il Parlamento , gli elettori hanno premiato i partiti ambientalisti . Stando ai risultati ancora parziali, i Verdi conquistano una vittoria di dimensioni storiche al Consiglio nazionale (camera bassa) e diventano il quarto partito svizzero a scapito dei popolari democratici (Ppd), scesi in quinta posizione.

In calo i tre dei principali schieramenti politici, ed in particolare l'Udc (destra nazionalista) che resta tuttavia il primo partito, ma anche i liberali-radicali (Plr) ed i socialisti (Ps).

La vittoria senza precedenti dei Verdi - Sull'onda del dibattito sul clima e della manifestazioni dei giovani, quella dei Verdi è una vittoria senza precedenti, osservano i media elvetici. Un successo che potrebbe avere risvolti anche sulla composizione del governo, storicamente composto dall'insieme delle maggiori forze politiche.

In base alle ultime proiezioni dell'istituto gfs.bern per la camera bassa, il Partito ecologista svizzero (Verdi) ha infatti segnato un rialzo del 5,9% rispetto alle politiche del 2015 e otterrebbe 26 seggi al Consiglio nazionale (composto da 200 seggi), un aumento di 16 eletti ovvero il più alto rialzo registrato da un partito in un solo colpo dall'introduzione del sistema elettorale proporzionale nel 1919. Le proiezioni attribuiscono ai Verdi il 13% circa dei voti mentre la seconda formazione ecologista, i Verdi liberali (destra), raggiungerebbe il 7,6% dei voti, contro il 4,6% del 2015.

L'Udc resta il primo partito, ma perde terreno - Tra i partiti storici, le proiezioni indicano che il Ppd è al 12% circa dei suffragi. l'Udc resta saldamente il primo partito nazionale, ma scende al 25,8 %, con il peggior risultato dal 1999. Il Ps è al 16,5%, contro il 18,8% di quattro anni fa. Il Plr è in calo al 15% circa.

I Verdi ora potrebbero rivendicare una poltrona al governo - Anche al Consiglio degli Stati (camera alta, 46 seggi), gli ecologisti si sono aggiudicati due seggi e sono in posizione di ballottaggio favorevole per altre due poltrone, precisa l'agenzia di stampa svizzera Ats. Il successo del partito ecologista - osserva - è molto significativo per una Camera che, nella sua stragrande maggioranza, viene eletta col sistema maggioritario.

Prerogativa del Parlamento svizzero è l'elezione dei sette membri del governo (Consiglio federale). I ministri sono eletti dal Parlamento, a camere riunite ogni quattro anni in dicembre, durante la sessione che segue il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. In Svizzera tutti i maggiori partiti sono al governo, attualmente composto da due ministri dell'Udc, due del Ps,due del Plr e uno del Ppd. Nei giorni scorsi, alla luce dei sondaggi, alcuni media elvetici hanno ipotizzato che i Verdi possano rivendicare una poltrona al governo. Un'ipotesi che nella serata di domenica non è stata esclusa dalla presidente dei Verdi, Regula Rytsz. "Sarebbe normale integrare un Verde", ha detto pur riconoscendo che sarà difficile.