Elezioni in Polonia, aperti i seggi per le politiche: 30 milioni al voto

Quasi 30 milioni di polacchi sono chiamati al voto per le elezioni politiche in cui il partito di destra "Diritto e giustizia" di Jaroslaw Kaczynski è il favorito. Grazie ad accordi di desistenza delle opposizioni, il partito vede però a rischio la maggioranza assoluta in almeno uno dei due rami del Parlamento. Per i sondaggi, "Diritto e giustizia" dovrebbe vincere con un 40-43%, ma le opposizioni unite potrebbero superarlo raccogliendo con il 43-51%.