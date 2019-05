Elezioni in India, al via lo spoglio: coalizione premier Modi avanti

In India è iniziato lo spoglio dei voti delle elezioni parlamentari che si sono svolte in più fasi nelle scorse settimane, dall'11 aprile al 19 maggio. I risultati dovrebbero arrivare già nelle prossime ore. A quanto riporta l'agenzia di stampa Reuters, l'alleanza guidata dall'attuale premier Nerendra Modi è in vantaggio in più della metà dei 542 seggi.