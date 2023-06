Elezioni in Grecia, i conservatori di Mitsotakis si confermano al 40%

Mitsotakis: aspettative alte, servirò il Paese con tutte le mie forze Il leader di Nuova Democrazia, Kyriakos Mitsotakis, commentando i risultati delle elezioni parlamentari ha dichiarato che adesso "le aspettative dei cittadini sono alte". Lo riporta il quotidiano "Kathimerini". "Sento il dovere più gravoso di servire il Paese con tutte le mie forze, i greci ci hanno dato un forte mandato per procedere sulla via dei grandi cambiamenti necessari", ha affermato Mitsotakis dal quartiere generale di Nuova Democrazia, al Pireo. "Sarò il primo ministro di tutti i greci, i problemi non hanno colore. Quando 20 anni fa ho mosso i primi passi in politica, non mi aspettavo di poter avere un mandato cosi' forte", ha aggiunto il leader del partito conservatore, assicurando poi che "le principali riforme procederanno rapidamente". "Grazie per il grande onore, domani sorgerà un giorno migliore per tutti", ha concluso Mitsotakis.

Partito destra Spartani annuncia ingresso in parlamento "Dopo tanto tempo un partito nazionalista sarà in parlamento". Lo ha detto il leader del partito di estrema destra greco Spartani, Vassilis Stigas, dopo la diffusione degli exit poll e dei primi risultati del voto in Grecia. "Gli Spartani non vengono per dividere ma per unire. Il motto principale degli Spartani è la forza nell'unione. Qualcosa che oggi purtroppo manca al nostro Paese", ha proseguito, ringraziando gli elettori e gli iscritti che "hanno lavorato instancabilmente".

Tsipras: "Ci assumiamo responsabilità della sconfitta" "Syriza si assume le responsabilità affidategli dal voto popolare". Lo ha dichiarato il segretario di Syriza, Alexis Tsipras, commentando la sconfitta del suo partito alle elezioni in Grecia. "Va da sè che in questo processo di ricostruzione sarò il primo a sottopormi al giudizio dei membri del partito", ha aggiunto Tsipras, definendo il risultato come una "grave sconfitta elettorale". Il leader dell'opposizione ha poi definito l'ultima campagna elettorale come la "battaglia più difficile e più bella" che il partito abbia combattuto.