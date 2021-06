Elezioni in Armenia, il premier uscente Pashinyan in testa nello scrutinio

ansa

Con il 30% dei voti scrutinati, il premier Nikol Pashinyan è in testa nelle elezioni legislative in Armenia, volute proprio dal primo ministro per cercare di mettere fine alla crisi politica generata dall'ultimo conflitto nel Nagorno-Karabakh. Lo riferisce la commissione elettorale. Secondo i risultati parziali, il partito del premier Contratto Civile ottiene il 59%, contro il 19% del suo avversario, Alleanza Armenia dell'ex presidente Robert Kocharyan.