Elezioni in Georgia, Nato denuncia: condizioni di voto impari, indagare su violazioni

Anche la Nato contesta il risultato elettorale in Georgia e lo fa attraverso il portavoce, Farah Dakhlallah: "La Missione internazionale di osservazione elettorale ha rilevato la disparità di condizioni in cui si sono svolte le elezioni in Georgia, che mina la fiducia dei cittadini nel risultato. Le segnalazioni di violazioni elettorali devono essere indagate a fondo". La tensione nella repubblica caucasica dopo le elezioni vinte dal partito filorusso al governo sale sempre di più. Anche la Russia è intervenuta dopo l'invito di Stati Uniti, Unione Europea e Nato a chiarire le accuse delle opposizioni di possibili frodi elettorali. "Ora è molto importante che nessun Paese terzo interferisca nei risultati di queste elezioni, si tratta di una questione interna della Georgia", ha detto il portavoce del Cremlino Peskov.