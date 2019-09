Elezioni anticipate in Kosovo, il 6 ottobre corrono 25 liste

Alle elezioni politiche anticipate del 6 ottobre saranno 25 i partiti in lizza. Ne ha dato notizia la commissione elettorale di Pristina allo scadere del termine per la presentazione delle liste. La principale formazione sarà Srpska Lista, appoggiata dai serbi (che non riconoscono l'indipendenza del Paese). Al voto anticipato si è giunti dopo le dimissioni, a luglio, del premier Ramush Haradinaj.