El Salvador, forza il parto dell'amica: poi la uccide e si appropria del bebè

La vicenda

Coma racconta il quotidiano El Mundo, il 22 luglio 2022, la 22enne ha circuito un'amica, identificata come Victoria H., di 21 anni, incinta di sette mesi, le ha provocato a forza il suo parto e poi l'ha uccisa, per recarsi quindi nell'ospedale Jorge Mazzini di Sonsonate, dove ha presentato il neonato come suo. I sanitari si sono accorti poco dopo che le cose non erano andate come aveva raccontato la giovane. La polizia l'ha arrestata e, dopo rapide indagini, ha scoperto il cadavere della vittima nella sua residenza.