El Salvador, incidente in una fabbrica fuochi artificio: 5 morti

Cinque persone sono morte in El Salvador all'interno di una casa trasformata illegalmente in fabbrica di fuochi d'artificio, in vista del Natale. La polizia nazionale ha precisato che l'incidente è avvenuto nel municipio di El Carmen del dipartimento salvadoregno di Cuscatlán. Oltre a una donna di 33 anni le vittime sono quattro minorenni di una età compresa fra gli otto ed i 14 anni, i cui corpi sono rimasti carbonizzati da un incendio.