Arrestato in El Salvador il leader della setta Lev Tahor

Il leader della setta ebraica radicata in Guatemala Lev Tahor, Jonathan Emmanuel Cardona, è stato arrestato in El Salvador su richiesta della procura guatemalteca per presunti reati di violazione, maltrattamento di minori, tratta di persone e gravidanza forzata. Il mandato è scattato dopo che il 20 dicembre la polizia del Guatemala ha salvato in una proprietà di Santa Rosa, a circa 90 chilometri dalla capitale, 160 minori tra i 3 e i 16 anni, vittime di possibili abusi come violenza, maltrattamenti e matrimoni forzati. Quattro adolescenti erano fuggiti dalla setta nel mese di novembre e avevano presentato le denunce, inclusa una per violenza sessuale. Il procuratore Juan Francisco Reyes ha avviato le procedure necessarie per consentire l'estradizione di Cardona in Guatemala.