El Chapo chiede di tornare in carcere in Messico

Il leggendario boss del cartello di Sinaloa, Joaquin El Chapo Guzman, ha chiesto al governo del Messico di poter essere trasferito in una prigione del suo Paese.

Lo ha fatto sapere il suo avvocato, in un'intervista rilasciata all'emittente Radio Formula, nella quale ha affermato che, "a fronte delle condizioni degradanti a cui è sottoposto in un carcere degli Stati Uniti", Guzman chiede all'attuale presidente di "riparare agli abusi commessi dal precedente governo di Enrique Peña Nieto (2006-2012) e che cerchi un canale per farlo tornare in una prigione in Messico".