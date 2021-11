Eitan, nonno materno: "Non ho agito illegalmente, io rispetto la legge"

Ansa

"Non sono d'accordo che ho fatto una cosa illegale. Io rispetto la legge, educo i miei figli a rispettare la legge". Lo ha detto Shmuel Peleg, nonno materno di Eitan, il bambino unico sopravvissuto all'incidente del Mottarone. "Non sapevo che ci fosse un divieto di espatrio. L'ho saputo per la prima volta qui in Israele durante il processo. Se avessi saputo che c'era qualcosa di illegale, non l'avrei fatto", ha aggiunto Peleg.