Eitan, intesa tra le famiglie: il bambino per ora resta in Israele

C'è un'intesa tra la famiglia Biran e la famiglia Peleg per "gestire" la routine di Eitan da oggi all'8 ottobre. Lo hanno annunciato gli avvocati della famiglia Biran al termine della prima udienza al tribunale di Tel Aviv. Nel frattempo le famiglie hanno chiesto il totale silenzio stampa per proteggere il bambino. Allo stato attuale, quindi, Eitan resta in Israele, almeno fino alla ripresa delle udienze, fissata per l'8 ottobre.