Egitto, Zaky: il tribunale rinnova la detenzione per 45 giorni

Il tribunale egiziano ha disposto il rinnovo della detenzione per 45 giorni di Patrick George Zaky, lo studente dell'Università di Bologna detenuto in Egitto da febbraio con l'accusa di propaganda sovversiva. Lo rende noto la rete degli attivisti che, in contatto con i legali di Zaky, ne chiede la liberazione. "Avevamo sperato in un esito diverso, decisione disumana", commenta il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury.