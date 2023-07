Egitto, sparatoria in stazione di polizia: 4 morti e 21 feriti

In Egitto quattro agenti di polizia, tra cui un ufficiale superiore, sono rimasti uccisi in una sparatoria in una struttura di sicurezza pesantemente fortificata a el-Arish, capitale della provincia del Sinai settentrionale.

Almeno altre 21 agenti sono rimasti feriti nella sparatoria. Le circostanze della sparatoria non sono state immediatamente chiarite e non c'e' stato alcun commento immediato da parte del Ministero degli Interni, che supervisiona le forze di polizia.