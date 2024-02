Egitto, si ribalta un camion di migranti: 11 morti e 6 feriti

Undici persone sono morte dopo il ribaltamento di un camion di migranti in Egitto, sulla strada Al-Alaqi ad Assuan.

Le vittime sono di nazionalità sudanese e dalle indagini preliminari è emerso che il ribaltamento del mezzo, sul quale c'era anche un egiziano, è avvenuto mentre i migranti fuggivano dopo il loro ingresso illegale in Egitto. Le undici persone rimaste uccise non sono riuscite ad abbandonare in tempo il veicolo, che ha preso fuoco dopo essersi ribaltato, mentre altre sei sono rimaste ferite. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo.