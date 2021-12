Egitto, Patrick Zaki in una black-list: non può viaggiare all'estero

Ansa

Patrick Zaki è stato inserito in una black-list che gli impedirà di tornare in Italia prima della fine del processo e di un'eventuale assoluzione. Lo fanno sapere fonti egiziane pochi giorni dopo il ritorno in libertà dello studente dell'università di Bologna. Zaki, che ha trascorso due anni in carcere con l'accusa di diffusione di notizie false, è stato rilasciato ma non assolto.