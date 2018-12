Egitto, nuova condanna per l'attivista Amal Fathy

Scarcerata solo qualche giorno fa dopo 7 mesi di detenzione, l'attivista egiziana Amal Fathy, moglie di un consulente della famiglia Regeni, è stata condannata a due anni di carcere in appello. La donna era accusata di insulti e pubblicazione di false notizie per aver pubblicato un video in cui denunciava una molestia sessuale subita in una banca.