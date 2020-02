Egitto, lo studente arrestato accusato anche di promozione terrorismo

L'accusa in Egitto contro Patrick George Zaky, attivista egiziano che studia all'Università di Bologna, è anche di promozione di crimini terroristici e uso di violenza. Lo fa sapere l'ong Egyptian Center for economic & social rights, secondo cui su di lui pesano vari capi d'accusa: diffusione di false notizie che disturbano l'ordine sociale, incitamento a protestare per minare l'autorità dello Stato, incitamento alla destituzione del governo.