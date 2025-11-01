Al Cairo inaugura il Grande Museo Egizio: attesi 5 milioni di visitatori

Dopo 20 anni di lavori, apre al pubblico il Grande Museo Egizio di Giza, destinato a diventare il più grande complesso museale al mondo dedicato a una sola civiltà. Costruito vicino alle piramidi, si estende su 490mila metri quadrati e ospita oltre 57mila reperti. L'inaugurazione, prevista per sabato, vedrà la presenza di leader internazionali e studiosi. Per l’Italia parteciperà il ministro della Cultura Alessandro Giuli, in sostituzione della premier Giorgia Meloni. Il museo, con 12 gallerie principali e un'area interattiva per bambini, punta ad accogliere 5 milioni di visitatori l'anno.