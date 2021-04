Egitto, fidanzata incontra Zaki in carcere: "Ha perso le speranze"

La fidanzata di Patrick Zaki è riuscita a fargli visita in carcere. Lo fanno sapere gli attivisti della pagina Facebook "Free Patrick", spiegando che la ragazza ha raccontato che quando "ha cercato di confortarlo dicendogli che si spera che tutto questo finisca presto, lui ha fatto una risata sarcastica e disperata, dicendo che sta cercando di adattarsi a stare in prigione, in un modo che indica che ha perso la speranza".