Egitto, è morto l'ex presidente Morsi | Erdogan: "Addio a un martire"

L'ex presidente egiziano Mohammed Morsi è morto dopo aver avuto un malore in tribunale, alla fine di un'udienza del processo di spionaggio in cui era imputato . Morsi, 67 anni, esponente dei Fratelli musulmani , era stato presidente dal giugno 2012 al luglio 2013, nelle prime elezioni dopo la caduta di Hosni Mubarak. "E' un martire", ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ad alcuni giornalisti, appena ha appreso la notizia.

L'omaggio di Erdogan - "Che Dio conceda al nostro martire, il nostro fratello Morsi, la sua misericordia", ha affermato il leader di Ankara rendendo omaggio all'esponente dei Fratelli musulmani.



La deposizione - Dopo un solo anno al comando dell'Egitto, Morsi era stato deposto da una rivoluzione popolar-militare guidata dall'attuale capo di Stato Abdel Fattah al-Sisi.



Il malore - Dopo il decesso, avvenuto "per una crisi cardiaca" secondo la televisione di Stato, il cadavere è stato portato in ospedale. Dal tribunale fanno sapere che "Morsi stava parlando davanti al giudice da una ventina di minuti quando, all'improvviso, è apparso molto agitato ed è svenuto". Il sito del principale quotidiano egiziano, Al-Ahram, precisa che dopo lo svenimento è stato subito dichiarato morto e che non si conosce il nome dell'ospedale dove è stato portato il corpo. Si segnala inoltre che, prima del malore, il presidente della corte "aveva consentito a Morsi di parlare, su sua richiesta". Morsi è stato il primo presidente democraticamente eletto nel Paese nordafricano.



Dichiarato lo stato d'emergenza - In Egitto è stato decretato lo stato d'emergenza dopo la morte dell'ex-presidente Mohamed Morsi. Lo riferisce la tv al-Alam.