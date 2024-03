Egitto, condannati a morte i vertici dei Fratelli musulmani

In Egitto il tribunale penale per la sicurezza dello Stato ha emesso condanne a morte per otto leader dei Fratelli Musulmani, tra cui l'ottava guida suprema Mohammed Badie, di 80 anni e in prigione da oltre un anno.

Sarà impiccato anche la guida ad interim, Mahmud Ezzat, 79 anni, e altri sei leader: Mohamed El-Beltagy, Amr Mohamed Zaki, Osama Yassin, Safwat Hegazy, Assem Abdel Majed e Muhammad Abdel Maqsoud. I fatti risalgono al 2013, quando i militari di Al Sisi spodestarono il defunto presidente Mohamed Mursi, affiliato ai Fratelli Musulmani.