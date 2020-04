Egitto, Amnesty: "Cambiare la strategia per liberare Zaky"

Amnesty è convinta che occorra cambiare strategia "sul caso di George Patrick Zaky, attivista arrestato a Il Cairo, la cui udienza sulla custodia cautelare è stata rinviata per la sesta volta. "Nelle prossime ore - spiega Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia - contatteremo tutti i partner coinvolti per avviare azioni comuni che abbiano un obiettivo diverso: rilasciare immediatamente Patrick per motivi di salute".