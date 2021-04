Egitto, altri 45 giorni di carcere per Zaki e no a cambio giudici

"Patrick Zaki resta in carcere per altri 45 giorni". E' quanto ha riferito Amnesty Italia su Twitter, aggiungendo che "è stata inoltre respinta la richiesta, presentata dalla difesa, di un cambio dei giudici che seguono il caso". L'organizzazione ha poi chiesto al governo italiano di convocare l'ambasciatore egiziano a Roma per esprimere tutto lo sconcerto per questo accanimento nei confronti di Patrick e chiedere che sia rilasciato".