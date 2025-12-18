Ecuador, ucciso in un agguato il calciatore Mario Pineida

Un nuovo episodio di violenza scuote l'Ecuador e colpisce il mondo dello sport. Mario Pineida, calciatore del Barcelona Sporting Club, è stato ucciso nel pomeriggio di oggi a Guayaquil, nel nord del Paese. Secondo quanto riferito dal quotidiano ecuadoriano El Universo, l'attacco armato è avvenuto intorno alle 16.30 locali nel quartiere Samanes 4, all'esterno di una macelleria. Uomini armati hanno aperto il fuoco contro due persone: Pineida è deceduto sul posto, mentre un'altra persona è rimasta ferita. La Polizia nazionale ha immediatamente delimitato l'area e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'agguato. Il Ministero dell'Interno ha successivamente confermato in via ufficiale che la vittima è il difensore del Barcelona SC. Pineida aveva 33 anni ed era un laterale sinistro con una lunga esperienza nel campionato ecuadoriano, avendo vestito la maglia di diversi club e collezionato anche presenze con la nazionale. In un comunicato, il Barcelona Sporting Club ha espresso il proprio cordoglio, invitando tifosi e cittadini a unirsi in una preghiera per il calciatore e per i suoi familiari. L'omicidio riporta l'attenzione sull'escalation di violenza che negli ultimi mesi interessa l'Ecuador, con episodi sempre più frequenti che coinvolgono anche personaggi pubblici e sportivi.