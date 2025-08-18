Logo Tgcom24
Mondo
indaga la polizia

Ecuador, strage in una sala da biliardo: sette morti

18 Ago 2025 - 07:05
Sette persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta domenica mattina nella provincia nordoccidentale dell'Ecuador di Santo Domingo de los Tsachilas. Lo hanno riferito i media locali. La polizia non ha ancora effettuato arresti, sebbene un video, diventato virale sui social media, e mostri un gruppo di individui incappucciati, tutti vestiti di nero, che arrivano sulla scena. Tra le vittime un agente di polizia in pensione e un presunto capo di una banda criminale soprannominato "Rasta".

