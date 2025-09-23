Ecuador, scontri in carcere: almeno 14 morti

Almeno 14 persone sono morte all'interno del carcere di Machala, città della provincia ecuadoriana di El Oro. Stando a quanto ricostruiscono i media locali, il carcere è stato teatro di scontri tra due fazioni criminali nemiche e le tensioni si sono acuite quando un gruppo di reclusi ha preso in ostaggio alcuni agenti penitenziari. Questi sarebbero stati liberati poco prima dell'intervento che le Forze di sicurezza hanno avviato per riportare l'ordine. Con l'ingresso della polizia nel recinto sono però scoppiati gli scontri che avrebbero portato alla morte di 13 reclusi e un agente, oltre alla fuga di diverse decine di prigionieri, alcui dei quali sono stati ripresi.