Mondo
TENSIONE ALLE STELLE

Ecuador, scontri in carcere: almeno 31 morti

10 Nov 2025 - 05:52
© -afp

Almeno 31 detenuti sono morti nel carcere ecuadoriano di Machala, nel quale è scoppiata una rivolta armata. Decine di persone sono rimaste ferite. Molte delle vittime sarebbero decedute per asfissia.

